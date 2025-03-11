İkinci elde bayram hareketliliği: Otomobil fiyatları yükselir mi?

Bir süredir durgunluk yaşanan ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayram öncesi satışlar canlanmaya başladı. Sektör yetkilileri, eurodaki yükselişin fiyatlara yansıdığını da belirtti.

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İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı.

Otomobil fiyatları uzun bir süredir enflasyonun altında artıyor. Sektör yetkililerine göre, bunun en büyük nedeni kredi faizlerinin yüksek oluşu...

İkinci el araç piyasasında yaklaşık 1,5 yıldır talep düşük seyretti. Pazarda bayram öncesi canlanma başladı.

Sektör yetkilileri, bayram ve onu takip tatil döneminin etkisiyle ikinci el araçlarda hareketliliğin arttığını kaydetti.

OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Faiz indirimlerine paralel olarak mevduat faizi geriliyor.

Hem faizin düşmesi hem de vergi kesintisinin artması mevduata yönelimi düşürdü.

Aynı dönemde euro kurunda yaşanan yükseliş, fiyatlarda artış endişesi doğurdu.

İkinci el fiyatlarını sıfır araçların oluşturduğunu belirten yetkililer, bir ayda yüzde 6 hareket eden euro kurunun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.