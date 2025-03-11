Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı kriz çıktı istifa haberi geldi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında yayımlanan röportajı Hlak TV'de depreme yol açtı. Tepkiler peş peşe gelirken yazar Serpil Yılmaz istifa ettiğini duyurdu.

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Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla devam eden İmralı sürecinin ele alındığı Rasim Ozan Kütahyalı ile Halk TV'nin yaptığı röportaj olay oydu.

"Öcalan eve çıkmayı reddetmiş" başlıklı yayın, kanalın sosyal medya hesaplarından da "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" anonsuyla duyuruldu.

Halk TV'nin önde gelen isimleri FETÖ'nün medya ayağı olmakla suçla Kütahyalı ile röportaj yapılmasına sert tepki gösterdiler.

Gelişmelerin ardından halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahyalı, "Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.