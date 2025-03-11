Peskov: Rusya’ya karşı vekalet savaşı devam ediyor

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 3’üncü yılında barış görüşmeleri başlarken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya çok sayıda silah verdiğini söyleyerek Rusya’ya karşı vekalet savaşının devam ettiğini ifade etti.

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ABD’de başkanlık koltuğuna Donald Trump’ın oturmasıyla Ukrayna’yı işgal eden Rusya ile barış görüşmelerinde ilk adımlar atılırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız" dedi.

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‘O KADAR ÇOK SİLAH VERİLDİ Kİ…’

Başkent Moskova’da bir etkinlikte konuşan Peskov, Rusya’ya karşı "vekalet savaşının" devam ettiğini belirterek Batı’nın Ukrayna’ya çok sayıda silah ve mühimmat sağladığını söyledi. Peskov, "O kadar çok silah sağlandı ki silah sevkiyatı durdurulsa bile Ukraynalılar aylarca savaşabilecek" dedi.

‘PEMBE GÖZLÜKLERİ TAKMAK İÇİN ERKEN’

ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteğini durdurmasını değerlendiren Peskov, "Pembe gözlükleri takma konusunda acele etmemeliyiz. Her zaman en iyisini düşünerek en kötüsüne hazır olmalıyız. Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız." diye konuştu.

Peskov: ABD dahil herkes Ukrayna'nın barışı arzu ettiğini görmek istiyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink'in Ukrayna'da kapatılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Rus ordusunun bundan bağımsız olarak cephede ilerlediğine işaret ederek “Musk, tüm cihazlarını kapatsa da başka cihazlar devreye sokulacak" ifadesini kullandı.