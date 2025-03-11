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Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 5 kişi daha yakalandı

Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 5 kişi daha yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

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Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik güçlerince yürütülen arama çalışmaları sonucu 8 Mart'ta Batman'a bağlı merkez Demirbilek köyü mevkisinde cansız bedeni bulunan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan 1'i kadın toplam 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Bismil Adliyesine sevk edildi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T. (32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alınmıştı.

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