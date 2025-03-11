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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yarın sabah kuzeyden başlayacak rüzgar, öğle saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtınaya dönüşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın itibarıyla etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönünden başlayarak, öğlen saatlerinde Orta Ege'de yön değiştirerek güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, deniz ulaşımı başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşların ve yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

DENİZCİLER VE BALIKÇILAR DİKKATLİ OLMALI

Fırtına uyarısının özellikle denizcilik faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları, açık denizde bulunan teknelerin güvenli limanlara çekilmesi gerektiğini vurgularken, küçük tekne sahiplerinin ve balıkçıların zorunlu olmadıkça denize açılmaması konusunda uyardı. Ege kıyılarındaki limanlarda ve marinalarda fırtınaya karşı hazırlık yapılması gerektiği ifade edildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle feribot ve gemi seferlerinde iptaller yaşanabileceği belirtilirken, özellikle İzmir, Çanakkale ve Muğla gibi kıyı bölgelerindeki ulaşım hatlarında aksaklıkların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri ve seyahat planlarını bu doğrultuda yapmaları öneriliyor. Kara ulaşımında ise özellikle kıyı şeritlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

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