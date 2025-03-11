Samsun'da yaşlı adamı öldürüp cesedini evin bodrumunda sakladı

Samsun'un Canik ilçesinde, bıçakla öldürdüğü kişinin cesedini bir evin bodrumunda saklayan şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Yavuzselim Mahallesi'nde 6 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Sebahattin Coşar (69) hakkında yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmada bir evin bodrumunda Coşar'ın cesedine ulaştı.
Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Coşar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.
Cesedin bulunduğu evin, cinayetin şüphelisi E.Y'nin (23) babasına ait olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin, 14 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.