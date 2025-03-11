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Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi

 Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentteki 1619 bungalovun turizm ruhsatının iptal edildiğini, 369 bungalovun da dere yatağına inşa edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

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Sapanca ilçesindeki bungalovların yapı denetimleriyle ilgili soruya ilişkin Doğan, denetimlerin 3 komisyon ile sıkı şekilde yapıldığını söyledi.

Doğan, bakanlık ve belediyeyle ortak çalışmalar yapıldığını anlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimleri sonucu 1619 bungalovun turizm ruhsatının, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle denetlenen ve mevzuata uygun olmayan bungalovların kapatıldığını aktaran Doğan, 369 bungalovun dere yatağında yapıldığının tespit edildiğini, bunun yanı sıra mutlak koruma ve doğal sit alanı içerisinde bulunanların olduğunu kaydetti.

Doğan, bu durumla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Neticede, turizmin gelişmesini, insanları ekonomik açıdan refah seviyesinin yükselmesini elbette ki arzu ediyoruz. Bu işler yapılsın ancak usulüne uygun yapılsın, kurallarına bağlı şekilde olsun düşüncesindeyiz. İldeki tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasilerimizle de bu konuları konuştuk. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Kurmuş olduğumuz komisyonlar, tekrar tekrar denetleyerek buradaki kontrolü sağlamayı istiyoruz." dedi.

Baz istasyonlarının yerleşim ve taşınma durumlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğinden bahseden Doğan, kamu kurumları, cami minareleri ve özel mülkiyetler üzerinde istasyonların bulunduğunu, bunları daha uygun noktalara koymak için operatör şirketleriyle görüşüldüğünü, yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde direk yerleştirme planlaması çalışmasının yapıldığını ifade etti.

Doğan, sahipsiz hayvanların toplatılması ve barınaklara yerleştirilmesi konusunda bütün belediye başkanlarıyla hemfikir olduklarına işaret ederek, zarar vererek ve öldürerek değil, kanunla ve usulüne uygun şekilde barınaklara yerleştirme için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

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