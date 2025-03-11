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Kırıkkale'de baba ve kızının acı sonu! Toprağa verildiler

Kırıkkale'de baba ve kızının acı sonu! Toprağa verildiler

Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

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Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan baba Fikri (60) ve kızı Seher Ersoy'un (31) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Bağlarbaşı Merkez Camisi'ne getirildi.

Ailenin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından baba ve kızının cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ersoy ailesinin yakınları ile Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve vatandaşlar katıldı.

Olay: Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki müstakil evlerinde ikamet eden babası Fikri ve kız kardeşi Seher Ersoy'dan dün haber alamayan Onur Ersoy, gittiği evde babası ve kardeşini hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Baba ve kızının evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlenmişti.

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