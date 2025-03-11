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Bakanlık ifşa etti: Tantunide tek tırnaklı eti, sucukta tavuk eti

Bakanlık ifşa etti: Tantunide tek tırnaklı eti, sucukta tavuk eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti (eşek ve at eti) kullanıldığını, dana sucuğunda ise tavuk eti tespit edildiğini açıkladı. Peynir ve yağ üretiminde de usulsüzlükler belirlenirken, halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin sıklaştırıldığı duyuruldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan son kontrollerde uygunsuz gıda ürünlerini tespit ederek kamuoyuna duyurdu. Gıda güvenliği konusunda hassasiyetle yürütülen denetimlerde, birçok üründe ciddi usulsüzlükler belirlendi.

TANTUNİDE TEK TIRNAKLI ETİ, PEYNİR VE YAĞDA USULSÜZLÜK

Bakanlığın yaptığı son analizler sonucunda, bazı işletmelerin tantuni yapımında tek tırnaklı hayvan eti (eşek ve at eti) kullandığı tespit edildi. Ayrıca, dana sucuğu olarak satılan ürünlerde tavuk eti kullanıldığı, peynir ve yağ üretiminde de etiketlere uygun olmayan bileşenlerin yer aldığı ortaya çıktı.

Liste şu şekilde:

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER ARTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşları ürün alırken güvenilir markaları ve resmi denetimlerden geçen işletmeleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Bakanlık, gıda sahtekarlığı yapan firmalara yönelik yasal işlemlerin başlatıldığını ve uygunsuz ürünlerin tespit edilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Tüketicilerin, şüpheli gördükleri ürünleri ALO 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirebilecekleri hatırlatılarak, gıda güvenliği konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.

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