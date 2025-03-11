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Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda görevini ihmal edenler hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanacağını bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki çocuğun sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısında hayatını kaybettiğini, Erzurum Narman'da da bir çocuğun yaralandığını anımsattı.

Sahipsiz hayvan meselesini "ertelenemez" olarak niteleyen Tunç, şunları kaydetti:

"Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

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