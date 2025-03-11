Osimhen'in Galatasaray'da kalma şartı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılarda kalmak için sunduğu şartlar ile ilgili dikkat çeken bir haber yapıldı.

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Galatasaray'ın sezon başında İtalyan devi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiraladığı Victor Osimhen, sergilediği futbol ile taraftarların sevgilisi oldu.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan Osimhen'in sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda etmesi bekleniyor.

Oyuncunun yüksek maliyeti ve Avrupa'dan birçok devin Nijeryalı yıldız için devrede olması Galatasaray'ın sezon sonu için elini kolunu bağlıyor.

4 YIL İÇİN 60 MİLYON EURO İSTEDİ İDDİASI

Öte yandan Türkiye Gazetesi, Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için sunduğu şartları duyurdu.

Haberde Osimhen'in Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme ve senelik 15 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtildi.

Bu talebi sponsor destekleriyle bile karşılaması zor görünen Galatasaray'ın Nijeryalı yıldıza şampiyonluk ve görkemli bir törenle veda edeceği aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Victor Osimhen, takımına 23 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.