BIST 10.472
DOLAR 36,59
EURO 39,97
ALTIN 3.424,98
HABER /  SPOR

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarının 8, 9, 10 ve 11 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi.

Nesine 2. Lig'in 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig'in ise 6-7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacağı bildirildi.

Liglerde sezon planlamasına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Eski başbakan ve ailesine ait 124 banka hesabı donduruldu
Eski başbakan ve ailesine ait 124 banka hesabı donduruldu
Gelibolu'da orman yangını çıktı!
Gelibolu'da orman yangını çıktı!
Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi
Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! Tekke ve Güneş imza töreninde konuştu
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! Tekke ve Güneş imza töreninde konuştu
Bağcılar'da 4 katlı binanın giriş katında yangın: 1 kişi hayatı kaybetti
Bağcılar'da 4 katlı binanın giriş katında yangın: 1 kişi hayatı kaybetti
Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi
Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi
Valilik duyurdu! Çanakkale'de 18 Mart'ta okullarda eğitime 1 gün ara verilecek
Valilik duyurdu! Çanakkale'de 18 Mart'ta okullarda eğitime 1 gün ara verilecek
61 kurum duyurdu! Kamuya 10 bin 774 yeni personel alımı yapılacak
61 kurum duyurdu! Kamuya 10 bin 774 yeni personel alımı yapılacak
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma
Samsun'da yaşlı adamı öldürüp cesedini evin bodrumunda sakladı
Samsun'da yaşlı adamı öldürüp cesedini evin bodrumunda sakladı
Kırıkkale'de baba ve kızının acı sonu! Toprağa verildiler
Kırıkkale'de baba ve kızının acı sonu! Toprağa verildiler