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Merdan Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti

Merdan Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki skandal sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri" nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını bildirdi.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir!

Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.

ASLINDA KENDİ FİKİR KARANLIĞINDAN HİÇ ÇIKAMAMIŞLARDIR

İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.

Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.
Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.

6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır.

YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Suriye'de Alevi katliamı yapıldığını iddia eden Yanardağ şu ifadeleri kullandı;

'Sivil, silahsız insanları gözünü kırpmadan katleden gözü dönmüş caniler... Bakın, dinci terörizm bu işte, cihatçı terörizm bu. Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar."

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