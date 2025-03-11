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"Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından hedef alındı" iddiasına yalanlama

"Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından hedef alındı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk askerlerinin Alevi aileyi hedef aldığı iddiasını yalanladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklama, "İddiaya konu görüntülerin Suriye'de değil, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, evini inceleyen bir aileye, İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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