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İşte Cenk Tosun'un yeni durağı

İşte Cenk Tosun'un yeni durağı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun'un yeni adresinin Japon ekibi Urawa Red Diamonds olduğu iddia edildi.

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma yarışında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor.

Cenk Tosun şartları kabul etti

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk Tosun'un da şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor.

Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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