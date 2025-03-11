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Arda Turan'a sürpriz teknik direktörlük teklifi

Arda Turan'a sürpriz teknik direktörlük teklifi

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan'a yurt dışından teklif geldi.

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Eyüpspor ile yakaladığı performansla dikkat çeken teknik direktör Arda Turan'a sürpriz bir teklif geldi. 

Shakhtar Donetsk, Arda Turan'a teklif yaptı

Ajansspor'un haberine göre;  Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük için teklif yaptı. Haberde yer alan bilgiye göre teklife olumsuz yanıt geldi. Arda Turan sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak. 

Eyüpspor ayrılığı düşünmüyor

Arda Turan ile uzun yıllar devam etmeyi düşünen Eyüpspor, ayrılık gelirse tercihini yabancı hocadan yana kullanacak. 

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Eyüpspor Avrupa Kupaları'nda boy göstermek istiyor. 

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