NBA'de Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup etti. Alperen Şengün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bloğuyla uzatmaya giden (95-95) karşılaşmada Timberwolves, maç içi detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana uzatmada 15-0'lık seriyle en büyük geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte, Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayıyla takıma liderlik ederken, Rudy Gobert 14 sayı, 14 ribaunt, Naz Reid 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Alperen Şengün'ün 30 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 4 blokla oynadığı Rockets'ta, Kevin Durant 30 sayı, 8 asist, Jabari Smith Jr. 16 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

Adem Bona'dan 4 sayı, 8 ribaunt

Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 157-137 mağlup etti.

Joel Embiid'in sakatlıktan 35 sayıyla döndüğü 76ers'ta, 25 maçlık cezası sona eren Paul George 28 sayıyla oynadı. Yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 8 ribaunt, 2 blokluk katkı sağladı.

Josh Giddey'in 23 sayı, 12 ribauntla en skorer isim olduğu Bulls'ta, Matas Buzelis 18 sayı attı.

Jamal Murray’den sezonun en iyi performansı

Denver Nuggets'ın Dallas Mavericks’i 142-135 yendiği maçta 53 sayı atan Jamal Murray, sezonun en iyi performansını sergilerken, Nikola Jokic 23 sayı, 21 ribaunt, 19 asistle "triple double" yaptı.

Nuggets'ın üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta Jokic, kariyerinin 6.000'inci asistini kaydetti.

Kişisel verileri ele geçirip sattılar! İstanbul'da hacker grubuna operasyon: 7 gözaltı
Çanakkale'de feci kaza! Su menfezine devrildi yaralılar var
Çocuklarda böbrek reflüsü tedavi edilmezse organ yetmezliğine götürüyor
Turkcell Superonline'dan 10 gigabite varan hızlarla evlere "UltraFiber"
AYM’den 9 siyasi partinin hesaplarına onay
WSJ, Trump'ın savaşla ilgili niyetini açık açık yazdı! ABD Başkanı yakınındaki yetkililere söylemiş
Özgür Özel'in satın aldığı evle ilgili olay iddia 3 cm2 demişti Fuat Uğur canlı yayında paylaştı
İstanbul'da 'siyah şapkalı hacker' çetesine darbe
CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk
Bakan Çiftçi İran sınırından duyurdu: Tüm tedbirler alındı
Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe için aday olacak mı?
