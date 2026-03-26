BIST 12.964
DOLAR 44,36
EURO 51,43
ALTIN 6.362,71

Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! Kolundan ameliyat olmuştu

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında sakatlanan Victor Osimhen'den gelen haberler sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı. Nijeryalı yıldızın kolundaki kırık sonrası ameliyat edildiği açıklanırken, operasyon sırasında dizine de müdahale yapıldığı ortaya çıktı.

Karşılaşmada Konate'nin darbesiyle kolundan sakatlanan Osimhen, ilk yarı bitmeden oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde ulna kemiğinin kırıldığı tespit edilen yıldız futbolcu, maç sonrası ülkesine giderek ödemin dağılmasını bekledi ve ardından İstanbul'da ameliyat edildi.

Dizine de artroskopi yapıldı

Posta'nın haberine göre, ameliyat sırasında Osimhen'in son dönemde yaşadığı ağrılar nedeniyle dizine de artroskopi uygulandı. Yaklaşık 10 dakika süren incelemede herhangi bir ciddi soruna rastlanmadı.

1 ay sonra sahalara dönebilecek

Dizde önemli bir problem tespit edilmese de ekleme müdahale edilmesi nedeniyle toparlanma sürecinin uzayacağı belirtildi. Nijeryalı golcünün en iyi ihtimalle 1 ay sonra sahalara dönebileceği ifade edildi.

