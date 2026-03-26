BIST 12.964
DOLAR 44,36
EURO 51,43
ALTIN 6.362,71
HABER /  SPOR

Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe için aday olacak mı?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı. Deneyimli isim, buna rağmen kulübe dışarıdan destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Abone ol

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Yıldırım, bir daha başkan adayı olmayacağını duyurdu.

"BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında konuşan Aziz Yıldırım, başkanlık iddialarına net yanıt verdi. Yıldırım, "Bir daha asla Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

"KULÜBE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİM"

Başkanlığa aday olmayacağını vurgulayan Yıldırım, buna rağmen Fenerbahçe için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Tecrübeli isim, "Maddi manevi her türlü desteği vereceğim. Bazı projelerim var, bunları hayata geçirmek için çaba göstereceğim" dedi.

"KONSORSİYUM VURGUSU"

Fenerbahçe'nin güçlü bir yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldırım, camianın birleşeceği bir yönetim modeline dikkat çekti. "Fenerbahçe'nin bir konsorsiyuma ihtiyacı var. Tüm camianın etrafında birleştiği bir başkan olmalı" şeklinde konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ İDDİALARA YANIT

Sarı-lacivertli kulüpte yaz aylarında yapılması beklenen seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı öne sürülüyordu. Yıldırım'ın açıklamasıyla bu iddialar da kesin olarak sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
BDDK'den Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi
BDDK'den Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi
Donald Trump'tan Netanyahu'ya veto! İran teklifini reddetti
Donald Trump'tan Netanyahu'ya veto! İran teklifini reddetti
Ege'yi karıştıran karanlık plan: Yunanistan adaları İsrail'e satacak
Ege'yi karıştıran karanlık plan: Yunanistan adaları İsrail'e satacak
Volkswagen İsrail için silah üretecek
Volkswagen İsrail için silah üretecek
Victor Osimhen’de şok gelişme! Bir operasyon daha
Victor Osimhen’de şok gelişme! Bir operasyon daha
Karadeniz'de Türk tankerine drone isabet etti! Gemi su almaya başladı, acil yardım istedi
Karadeniz'de Türk tankerine drone isabet etti! Gemi su almaya başladı, acil yardım istedi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Keçiören Belediyesi uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkardı
Keçiören Belediyesi uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkardı
Türkiye Körfez ülkelerini çok net uyardı: Sakın savaşa dahil olmayın
Türkiye Körfez ülkelerini çok net uyardı: Sakın savaşa dahil olmayın
Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
Trump'tan İran iddiası: Bunu söylemekten korkuyorlar
Trump'tan İran iddiası: Bunu söylemekten korkuyorlar
Akın Gürlek mal varlığı tartışmasında Özgür Özel'e neden yanıt vermediğini açıkladı
Akın Gürlek mal varlığı tartışmasında Özgür Özel'e neden yanıt vermediğini açıkladı