Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe için aday olacak mı?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı. Deneyimli isim, buna rağmen kulübe dışarıdan destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Abone ol

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Yıldırım, bir daha başkan adayı olmayacağını duyurdu.

"BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında konuşan Aziz Yıldırım, başkanlık iddialarına net yanıt verdi. Yıldırım, "Bir daha asla Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

"KULÜBE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİM"

Başkanlığa aday olmayacağını vurgulayan Yıldırım, buna rağmen Fenerbahçe için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Tecrübeli isim, "Maddi manevi her türlü desteği vereceğim. Bazı projelerim var, bunları hayata geçirmek için çaba göstereceğim" dedi.

"KONSORSİYUM VURGUSU"

Fenerbahçe'nin güçlü bir yapıya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldırım, camianın birleşeceği bir yönetim modeline dikkat çekti. "Fenerbahçe'nin bir konsorsiyuma ihtiyacı var. Tüm camianın etrafında birleştiği bir başkan olmalı" şeklinde konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ İDDİALARA YANIT

Sarı-lacivertli kulüpte yaz aylarında yapılması beklenen seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı öne sürülüyordu. Yıldırım'ın açıklamasıyla bu iddialar da kesin olarak sona erdi.