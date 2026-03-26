BIST 12.964
DOLAR 44,36
EURO 51,43
ALTIN 6.362,71
HABER /  GÜNCEL

Karadeniz'de Türk tankerine drone isabet etti! Gemi su almaya başladı, acil yardım istedi

Türk petrol gemisi ALTURA'ya İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de drone isabet etti. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu.

Abone ol

Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisine drone isabet etti. Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

Drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

 Gemiye müdahale sürerken konuya ilişkin yetkili makamlardan “saldırı” olup olmadığına daire resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ÖNCEKİ HABERLER
