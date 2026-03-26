Türkiye Körfez ülkelerini çok net uyardı: Sakın savaşa dahil olmayın

Türkiye’nin, Körfez ülkelerinin İran’a karşı olası bir savaşa dahil olmaması için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ankara'nın; Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğer ülkelere yoğun diplomatik temaslarla sakinlik çağrısı yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Körfez Arap ülkelerinin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmasını engellemek amacıyla yoğun diplomatik çabalar sarf ettiği kaydedildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Ankara'nın Körfez ülkelerine itidalli davranmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, Körfez'deki Arap ülkelerinin limanları, enerji tesislerini ve havaalanlarını vuran İran saldırıları karşısında sabırlarını yavaş yavaş yitirdiğini, bu saldırıların su gibi daha hayati alanları hedef alması durumunda bu ülkelerin savaşa katılabileceğini söyledi.

ABD BASININDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, kendilerini hedef alan saldırıları dolayısıyla Körfez ülkelerinin İran'a karşı yürütülen savaşa katılma niyetinde olduklarını yazmıştı.

TÜRKİYE TARAFLARI MASAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmesi ve diğer bölgesel muhataplarıyla telefon görüşmeleri yapmasıyla diplomatik çabalarını yoğunlaştırmıştı.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini istemiyoruz. Özellikle Körfez ülkelerine yönelik misilleme eylemleri, böyle bir risk taşıyor." demişti.

Ankara, savaş ederken ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere de aracılık etmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
Trump'tan İran iddiası: Bunu söylemekten korkuyorlar
Trump'tan İran iddiası: Bunu söylemekten korkuyorlar
Akın Gürlek mal varlığı tartışmasında Özgür Özel'e neden yanıt vermediğini açıkladı
Akın Gürlek mal varlığı tartışmasında Özgür Özel'e neden yanıt vermediğini açıkladı
Hindistan’da akaryakıt istasyonunda kuyruklar 500 metreyi aştı
Hindistan’da akaryakıt istasyonunda kuyruklar 500 metreyi aştı
Hizbullah 24 saatten az sürede 100 roket fırlattı Tel Aviv çevresinde sirenler çaldı
Hizbullah 24 saatten az sürede 100 roket fırlattı Tel Aviv çevresinde sirenler çaldı
İran, ABD ve İsrail'e ait 202 askeri hava aracını hedef aldı
İran, ABD ve İsrail'e ait 202 askeri hava aracını hedef aldı
BBP lideri Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret eden Bahçeli'ye teşekkür
BBP lideri Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret eden Bahçeli'ye teşekkür
Putin, Rusya'da külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'da külçe altın ihracatını yasakladı
Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat cezası
Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat cezası
Mircea Lucescu’dan kritik maç öncesi Türkiye’ye övgü
Mircea Lucescu’dan kritik maç öncesi Türkiye’ye övgü
Lübnan’da can kaybı artıyor! Rakam açıklandı...
Lübnan’da can kaybı artıyor! Rakam açıklandı...
TAYFUN balistik ve SOM seyir füzesinin teslimatları hız kesmeden sürüyor
TAYFUN balistik ve SOM seyir füzesinin teslimatları hız kesmeden sürüyor