Doğuş Çay'ın sahibinden kötü haber! Süleyman Karakan hayatını kaybetti...

Türkiye’nin en köklü yerli markalarından biri olan Doğuş Çay’ın mimarı, Rizeli iş insanı Süleyman Karakan yaşamını yitirdi. Cenaze töreni bugün yapılacak...

Abone ol

Süleyman Karakan sektördeki yenilikçi hamleleri ve hayırsever kişiliğiyle tanınıyordu. Sadece çay değil; şeker, salça ve cips gibi pek çok kategoride yerli üretimin güçlenmesine liderlik etmişti.

DOĞUŞ ÇAY'DAN VEDA MESAJI: BİZE EŞSİZ DEĞERLER KATTI

Şirket tarafından yayımlanan resmi taziye mesajında, Karakan’ın vizyoner kişiliğine vurgu yapıldı:

"Şirketimizin temelini atan, vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize değil, ülkemizin sanayisine de eşsiz değerler katmıştır. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak olan kıymetli kurucumuza duyduğumuz saygıyı sonsuza dek yaşatacağız."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Süleyman Karakan’ın cenazesi, 26 Mart Perşembe (Bugün) günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Törene iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

RİZE’DEN TÜRKİYE’NİN SOFRASINA BİR BAŞARI HİKAYESİ

Süleyman Karakan, Rize’de başlayan yolculuğunu Türkiye’nin en büyük gıda markalarından biri haline getirmeyi başarmış bir isimdi. Modern tesisleşme ve yerli üreticiyi destekleme politikalarıyla Karadeniz ekonomisine de can suyu olan Karakan, kurduğu vakıflar ve yaptığı eğitim yardımlarıyla da "Baba Süleyman" olarak anılıyordu.

SÜLEYMAN KARAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Rize'de doğan Süleyman Karakan, eğitimini ortaokulda bırakmış ve Rize'de babasının toptancı dükkanında çalışmaya başlayarak o dönemde ticaret hayatına atıldı.

Uzun yıllar babasının yanında çalışan Karakan, 1985 yılında erkek kardeşi Cemal Alpaslan ile birlikte Doğu Çay İşletmesi San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu. Doğuş Çay'ın yanında şeker, salça gibi gıda maddelerinin üretimini de yapan Karakan'ın şirketi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 245. sırada yer alıyor. 2013 yılında Kraft gıdanın yüzde 100 hissesini satın alarak Patos, Cipso ve Çerezos markalarını bünyesine katan Karakan, bu ürünlerin üretimini Aksaray'da yapmaya başladı. Karakan, evli ve 3 çocuk babasıdır.