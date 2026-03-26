Koç Holding’den Tüpraş’ta satış! KAP'a açıklama gönderildi

Koç Holding (KCHOL), Tüpraş’ın (TUPRS) çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1’ine karşılık gelen toplam 40 milyon nominal değerli A grubu payı, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara sattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan ilk açıklamada satışın 30 milyon TL nominal değere kadar olacağı belirtilmişti. Ancak yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda satış miktarı 40 milyon TL’ye çıkarıldı. İşlem, pay başına 233 TL fiyatla toplam 9,32 milyar TL büyüklüğünde gerçekleşti.

Koç Holding, söz konusu işlem için Citigroup, Merrill Lynch ve ÜNLÜ Menkul Değerler’i yetkilendirdi.

KAP açıklamasında, satış işleminin şirketin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen satış sonrası Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan payı yaklaşık yüzde 4,3 seviyesine geriledi. Aynı zamanda Tüpraş’ın halka açıklık oranı yüzde 48,9’a yükseldi.

Kontrol Koç Holding'in elinde

Buna rağmen Koç Holding, Tüpraş sermayesindeki kontrolünü sürdürmeye devam ediyor. Şirket, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3’lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin elinde bulunan yüzde 46,4’lük pay ile toplamda yüzde 50,7 oranında kontrolünü koruyor.

KAP'a açıklama

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.

İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

İşlemin kapanışını takiben, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık yüzde 4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 48,9‘a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 50,7'sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.