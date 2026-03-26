Rönesans Rezidans davasına çağrı

Hatay’da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans’a ilişkin 3 Nisan’da görülecek dava öncesi İstanbul Barosu’nda açıklama yapıldı. Ailesini kaybeden avukat Yeşim Toplu, “Parça parça kaybettik sevdiklerimizi. Bu unutulamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük toplu ölümü. Mahkemeye gideceğim. Yine o sanıkların gözüne bakacağım” sözleriyle 3 Nisan’daki duruşma öncesi adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi tarafından, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yargı süreçlerinde yaşanan cezasızlık sorununa dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Beyoğlu’ndaki baro binasında düzenlenen toplantıda, Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’a ilişkin dava süreci ele alındı.

KABOĞLU: “BUNLAR CİNAYETTİR”

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 3 Nisan’da görülecek duruşmaya katılım çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük yapıların, bu sözde güzel adlarla, kulağa hoş gelen adlarla, Rönesans Rezidans gibi yüzlerce, binlerce kişi tıkış tıkış doldurulduğu binaların denetim aşamasında gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu hangi tür sonuçları beraberinde getirdiğini hepimiz acı bir biçimde gördük. Bu bir depremzedelik ya da takdiri ilahi değil kesinlikle. Bunlar cinayettir. Bu açıdan bu büyük, kolektif cinayetin sorumlularının mutlaka yargılanması gerekiyor. Herkese görev düşüyor ama sav-savunma-hüküm üçlüsünde şu anda hükme, savunmaya görev düşüyor. Onların boş olmadığını bilmek durumundadırlar. 6 Nisan 2023 günü TBMM’ye CHP olarak teslim ettiğimiz Türkiye Afet Yönetimi yasa önerisi sunduk. Depremin üzerinden yalnızca 35 gün geçmiş olmasına rağmen 2023 seçimleri hiçbir gerekçe yokken 35 gün öne alındı. Deprem yaralarını sarmak yerine, enkazları temizlemek yerine, oradaki yurttaşlarımızın cesedini bir an önce çıkarmak yerine Türkiye’nin bütün dikkati seçimlere yönlendirildi. Adeta depreme yönelik seferberlik yapılması gerekirken seçimlere yönelindi. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Bunun asla unutulmaması gerekiyor.”