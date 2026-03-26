İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi

İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi, yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin 1 Ocak'tan itibaren yaptıkları çalışmalarda, etil ve metil alkol kullanarak sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 19 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 28 bin 168 litre etil ve metil alkol, 1845 şişe sahte içki ile damıtma sisteminde kullanılan 9 karbon filtreleme cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 17'si hakkında adli işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Tera Yatırım rekor kırdı 22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz
Tera Yatırım rekor kırdı 22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz
Leyla Alaton şikayetçi oldu gerçekler ortaya çıktı 6 kişiye dava açıldı
Leyla Alaton şikayetçi oldu gerçekler ortaya çıktı 6 kişiye dava açıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 14 isim adliyede
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 14 isim adliyede
Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre devrildi: 26 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre devrildi: 26 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
Elazığ'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
İran'dan 2 misilleme sonrası İsrail'de siren sesleri duyuldu
İran'dan 2 misilleme sonrası İsrail'de siren sesleri duyuldu
Akbank sendikasyon kredisini yeniledi
Akbank sendikasyon kredisini yeniledi
BAE: Başkent Abu Dabi’de engellenen füzeden düşen şarapneller 2 kişinin ölümüne neden oldu
BAE: Başkent Abu Dabi’de engellenen füzeden düşen şarapneller 2 kişinin ölümüne neden oldu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı...
Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bakın nerede bulundu
Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bakın nerede bulundu