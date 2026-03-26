Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

​Sabah saatlerinde mesai için banka şubesine gelen çalışanlar, binanın camlarında ve çeşitli noktalarında mermi izleri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

​Polis ekipleri, banka çevresinde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, mermi isabet eden noktalarda delil çalışması yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.

​Saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.