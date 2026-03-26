Rossmann Türkiye'den çalışan deneyimine yönelik yeni uygulama

Rossmann Türkiye, çalışan deneyimini odağa alan yeni bir uygulamayı mağaza operasyonlarında hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 200'ü aşkın mağazası ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösteren Rossmann Türkiye, yeni uygulama kapsamında mağaza çalışanlarının haftalık izinlerini bir günden 2 güne çıkarırken, esnek ve öngörülebilir vardiya sistemiyle de çalışanların iş ve yaşam dengesini güçlendiriyor.

Böylece çalışanların işlerini daha planlı ve verimli şekilde yürütmeleri sağlanırken, özel yaşamlarına daha fazla zaman ayırmaları da destekleniyor.

Türkiye'de son yıllarda hızlı büyüme gösteren perakende sektöründe çalışan deneyimi ve operasyonel sürdürülebilirlik giderek önem kazanırken, Rossmann Türkiye yeni çalışma modeliyle çalışan memnuniyetini güçlendirmeyi, mağaza operasyonlarında verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

'Başarımızın temelinde mutlu çalışanlar var'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, başarılarının temelinde güçlü ekip ruhu ve mutlu çalışanlarının yer aldığına inandıklarını belirtti.

Ejder, mağaza ekiplerinin sahadaki emeği ve özverisinin, müşterilere sunulan alışveriş deneyiminin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Bu nedenle çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Haftalık izin günlerini bir günden 2 güne çıkaran yeni çalışma modelimizle çalışan deneyimini daha da güçlendirirken, perakende sektöründe örnek olacak uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Rossmann Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selma İnan da çalışan deneyimini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarına işaret ederek, ekip arkadaşlarına güçlü bir gelişim ve destek ekosistemi sunduklarını aktardı.

İnan, Rossmann Akademi ile farklı alanlarda eğitim ve gelişim imkanları sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Yedi gün yirmi dört saat erişilebilen psikolojik danışmanlık, tıbbi rehberlik, hukuki ve mali danışmanlık, yenidoğan bakımı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi kapsamlı destek hizmetleriyle çalışma arkadaşlarımızın hayatın her anında yanında oluyoruz. Özel gün yardımları ve ödül programlarımızla başarıyı görünür kılıyor, açık öğretim desteği ve yüksek lisans indirim anlaşmalarıyla eğitimlerini teşvik ediyoruz. Mağaza müdürü yetiştirme programımızla kariyer gelişimlerini destekliyoruz.'

Söz konusu kararı alırken süreçleri baştan sona gözden geçirdiklerini vurgulayan İnan, çalışanların ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini belirtti.

İnan, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini destekleyen bu uygulamanın sürdürülebilir verimlilik ve müşteri memnuniyetini güçlendirdiğine inandıklarını aktararak, 'Tüm bu uygulamalarımızın üzerine 'Rossmann'da İzni 2'ye Katladık' diyerek mağaza çalışanlarımızın artık iyi değil çok daha iyi hissedecekleri yeni çalışma modelimizi hayata geçiriyoruz ve haftalık izin günlerini bir günden 2'ye çıkarıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Rossmann Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Levent Tamer de yeni çalışma modelini oluştururken önceliklerinin, mağaza ekiplerindeki iş yükünü daha dengeli, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Tamer, bu kapsamda operasyonel süreçleri yeniden ele aldıklarını, saha ekiplerinin günlük iş akışlarını sadeleştirerek daha etkin hale getirdiklerini vurgulayarak, 'Bu dönüşüm sayesinde mağaza ekiplerinin hem performansının hem de iş-yaşam dengesinin desteklenmesi hedefleniyor. Çalışan memnuniyetinde sağlanan bu artışın, operasyonel verimliliğimize doğrudan katkı sunduğuna inanıyor ve müşterilerimize sunduğumuz deneyimi de her geçen gün daha ileriye taşıyoruz.' değerlendirmelerinde bulundu.