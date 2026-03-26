İran savaşı Almanya'yı vurdu artan elektrik fiyatları yüzde 16 arttı

ABD/İsrail-İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki belirsizlik, Almanya'da elektrik fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Savaşın başlamasından bu yana ülkede yeni müşteriler için elektrik tarifeleri yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi.

Karşılaştırma portalı Verivox'un yayımladığı güncel analize göre, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede yeni müşteriler için elektrik tarifeleri yaklaşık yüzde 16 arttı.

Analiz sonuçları, elektrik fiyatlarındaki artışın, federal hükümetin milyarlarca avroluk sübvansiyon desteğiyle sağlanan düşüş grafiğini tersine çevirdiğini de ortaya koydu.

Güncel fiyat seviyeleri, sübvansiyon öncesi dönem olan Ekim 2025 rakamlarıyla eş değer düzeye ulaştı.

Şubat ayında yıllık 4 bin kilovatsaat tüketime sahip üç kişilik bir hanenin 12 ay fiyat garantili en uygun tarifede ödediği ortalama birim bedel 24,2 sent (avro) iken, bugün bu rakam 28 sente yükseldi. Bu da tüketici maliyetlerinde yüzde 15,7 net artışa işaret etti.

Verivox'un analizine göre, fiyat artışlarının temelinde, mart ayı başından itibaren yükselen doğal gaz fiyatları yatıyor.

Almanya'da geçen yıl üretilen elektriğin yalnızca yüzde 17'si doğal gazdan elde edilirken, Avrupa elektrik borsasındaki "Merit Order" (Liyakat Sırası) sistemi nedeniyle gaz santralleri fiyat oluşumunda belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Bu durum, nisan vadeli elektrik kontratlarının yüzde 20'den fazla değer kazanmasına neden oldu.

"Mevcut müşteriler için de zam kapıda”

Verivox Enerji Uzmanı Thorsten Storck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyat artışları, kısa vadeli hesaplamalarla oluşturulan yeni müşteri tekliflerine anında yansıyor. Mevcut sözleşmesi devam eden aboneler henüz bu dalgadan etkilenmese de küresel enerji fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesi halinde tüm tüketiciler için fiyat artışı kaçınılmaz hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Storck, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sürmesinin çok daha yüksek fiyat senaryolarını gündeme getirebileceğini belirterek, "Birçok sağlayıcı 12 ay öncesine kadar sözleşme imkanı sunuyor. Mevcut fiyatlar halen görece düşükken uygun bir tarifeye geçmek, tüketicileri gelecekteki zamlardan koruyacaktır." tavsiyesinde bulundu.

