BIST 12.834
DOLAR 44,37
EURO 51,43
ALTIN 6.336,02
HABER /  EKONOMİ

Daikin, "Angel City Ataşehir" projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu

Daikin, "Angel City Ataşehir" projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu

Daikin, Angel Yapı İnşaat tarafından İstanbul'da hayata geçirilen 'Angel City Ataşehir' projesinin iklimlendirme sistemlerini sağladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 143 daireden oluşan karma projede Daikin'in Shira Plus klimaları ve Heat Recovery VRV sistemleri kullanıldı.

Projenin konut bölümlerindeki salon ve ebeveyn yatak odalarında 25 set multi split ve 60 adet split klima yer alıyor. İç ünite tercihi Zeta Shira Plus modelinden yana kullanılırken, bu cihazlar A+++ seviyesine varan enerji verimliliği sağlıyor. 3D hava üfleme sistemi mekan genelinde dengeli hava dağılımı sunarken, hareket algılama sensörü hava akışını kullanıcıların üzerine yönlendirmeden çalışıyor.

Cihazlarda bulunan Flash Streamer teknolojisi ve gelişmiş filtreleme sistemi iç ortam havasını zararlı partiküllerden arındırıyor. ONECTA uygulaması sayesinde cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor.

Projenin ticari alanlarında ve ofis bölümlerinde ise yüksek verimlilik özelliğine sahip 15 adet Heat Recovery VRV dış üniteyle iklimlendirme ihtiyacı karşılanıyor. Söz konusu sistemler, ofis ortamlarının değişen ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına esnek, çevre dostu ve profesyonel bir yanıt sunuyor.

Angel Yapı İnşaat tarafından inşa edilen projede enerji verimliliği, konfor ve estetik odaklı çözümler kullanıldı. Şirketle yapılan işbirliği, projenin teknik ihtiyaçlarını Daikin mühendisliğiyle buluşturuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Atlas Çağlayan'ı öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Atlas Çağlayan'ı öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesindenden canlı yayında şok iddia: "Aleyna o adamları..."
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesindenden canlı yayında şok iddia: "Aleyna o adamları..."
DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidecek
DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidecek
Rönesans Rezidans davasına çağrı
Rönesans Rezidans davasına çağrı
Florida'daki kayıtlar ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaman çelişkisi
Florida'daki kayıtlar ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaman çelişkisi
YKS başvuru sayısı açıklandı! En yaşlı aday bakın kaç yaşında
YKS başvuru sayısı açıklandı! En yaşlı aday bakın kaç yaşında
Tel Aviv'de yaralılar var! Füze parçaları isabet etti
Tel Aviv'de yaralılar var! Füze parçaları isabet etti
Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Rusya'dan 'Buşehr' tepkisi: Bu sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız
Rusya'dan 'Buşehr' tepkisi: Bu sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız
İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama
İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama
TSK personeli Bağdat'tan çekildi! Güneydoğu'ya NATO kolordu karargahı
TSK personeli Bağdat'tan çekildi! Güneydoğu'ya NATO kolordu karargahı
Volkswagen İsrail için silah üretecek deniyor! Şehir sakinleri tedirgin...
Volkswagen İsrail için silah üretecek deniyor! Şehir sakinleri tedirgin...