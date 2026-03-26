Daikin, "Angel City Ataşehir" projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu

Daikin, Angel Yapı İnşaat tarafından İstanbul'da hayata geçirilen 'Angel City Ataşehir' projesinin iklimlendirme sistemlerini sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 143 daireden oluşan karma projede Daikin'in Shira Plus klimaları ve Heat Recovery VRV sistemleri kullanıldı.

Projenin konut bölümlerindeki salon ve ebeveyn yatak odalarında 25 set multi split ve 60 adet split klima yer alıyor. İç ünite tercihi Zeta Shira Plus modelinden yana kullanılırken, bu cihazlar A+++ seviyesine varan enerji verimliliği sağlıyor. 3D hava üfleme sistemi mekan genelinde dengeli hava dağılımı sunarken, hareket algılama sensörü hava akışını kullanıcıların üzerine yönlendirmeden çalışıyor.

Cihazlarda bulunan Flash Streamer teknolojisi ve gelişmiş filtreleme sistemi iç ortam havasını zararlı partiküllerden arındırıyor. ONECTA uygulaması sayesinde cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor.

Projenin ticari alanlarında ve ofis bölümlerinde ise yüksek verimlilik özelliğine sahip 15 adet Heat Recovery VRV dış üniteyle iklimlendirme ihtiyacı karşılanıyor. Söz konusu sistemler, ofis ortamlarının değişen ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına esnek, çevre dostu ve profesyonel bir yanıt sunuyor.

Angel Yapı İnşaat tarafından inşa edilen projede enerji verimliliği, konfor ve estetik odaklı çözümler kullanıldı. Şirketle yapılan işbirliği, projenin teknik ihtiyaçlarını Daikin mühendisliğiyle buluşturuyor.