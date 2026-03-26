Volkswagen İsrail için silah üretecek deniyor! Şehir sakinleri tedirgin...

Alman otomotiv firması Volkswagen’ın (VW) Almanya’daki Osnabrück fabrikasında İsrail için silah üreteceği iddiası, şehir sakinlerini rahatsız etti.

Şehrin girişinde "Osnabrück-Barış şehri" yazan tabelaya soru işareti "?" etiketi yapıştıran çevre sakinleri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, şehirlerindeki bir fabrikada silah üretilmesi fikrine karşı çıktı. Bir fabrikada 12 yıldır işçi olarak çalışan Paul Streif, Volkswagen’in Osnabrück fabrikasında silah üretilmesine kesinlikle itiraz ettiğini belirtti.

Bu fikri işçilerin geleceğinin güvenceye alınması için alternatif olarak görmediğini belirten Streif, "Savaş gereçleri üretmek istihdamı güvence altına almak yerine 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişmelere yol açabilir. İşte bu yüzden meslektaşlarımızın silah üretimine katılmak veya fabrika kapanışlarını kabul etmek yerine gerçek alternatif işler için mücadele etmeleri gerektiğine inanıyorum." dedi.

Volkswagen'den ayrılıp gastronomi sektöründe çalışmaya başlayan Serkan Gülşen, Volkswagen'ın işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle çalıştığı fabrikayı kapatma kararı aldığını ve bu kararla birlikte kendisiyle birlikte yaklaşık 500 işçinin sözleşmesinin uzatılmadığını anlattı.

Volkswagen'ın bir çıkış yolu aradığını dile getiren Gülşen, "Bunun için Rheinmetall ile savunma sanayisi için üretim yapmak amacıyla ortaklık yapmak istediler. Ancak Osnabrück Belediye Başkanı herhangi bir savaş durumunda şehrin hedef alınması tehlikesinden dolayı bu fikre karşı çıktı. Fakat şu an bu görüşmelerin devam ettiğini duydum." ifadelerini kullandı.

Volkswagen’ın Rheinmetall ile savunma sanayisi ortaklığına kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Gülşen, "Rheinmetall, buradaki işçilerin hiçbirini istememiş ve kendi işçilerini getireceğini söylemiş. Burada 3 bine yakın işçi var. Hepsi işsiz kalacak ya da başka fabrikalara gönderilecekler. Ben kesinlikle istemiyorum ve çevremdeki hiç kimse bunu istemiyor." diye konuştu.

Osnabrück'te yaşayan Hasan Bozan da İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün hoş görülemeyeceğini ifade ederek "Birçok çocuk ölüyor, buna şu anda Alman devleti de ortak olmuş oluyor. Ben buna karşıyım ve böyle bir şeyi istemiyorum. Çevremdeki herkes aynı düşünüyor ve savaşa yatırıma kimse onay vermez." değerlendirmesini yaptı.

"Volkswagen'ın İsrailli silah üreticisi Rafael ile görüştüğü" iddiası

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'ın üretimi durdurma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli silah şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 istihdamın korunması hedefleniyor.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yönelttiği Volkswagen yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son anket ortaya çıktı! "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu, çarpıcı sonuç
Foto Galeri Son anket ortaya çıktı! "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu, çarpıcı sonuç Galeriye Gözat
Lucescu'dan Türkiye-Romanya maçına saatler kala sürpriz karar! 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Boğaza 26 km kala Türk tankerine gizemli saldırı! Bakan: Bilerek yapılmış
Doğuş Çay'ın sahibinden kötü haber! Süleyman Karakan hayatını kaybetti...
Hürmüz Boğazı çevresinde kaç gemi bekliyor?
Vodafone'dan işletmelere 5G'ye hazır yeni "Red Business" tarifeleri
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
İsrailli vekilden skandal sözler! Çocukların ölmesini savundu
Koç Holding’den Tüpraş’ta satış! KAP'a açıklama gönderildi
İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
