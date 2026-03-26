Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesindenden canlı yayında şok iddia: "Aleyna o adamları..."

Türkiye günlerdir, İstanbul Ümraniye'de ateş açılması sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetini konuşuyor. Kundakçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, acılı aileden de yeni açıklamalar geldi.

19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu,'na ilişkin Kundakçı'nın ailesinden katıldıkları bir televizyon programında şoke eden iddialara yer verildi.

'AYAKÇI' SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesinde yer alan “Kubilay’ı Canbay aracılığıyla tanıyordum, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” sözlerine cevap veren Baba Cemil Kundakçı, oğlunun böyle bir konumda olmadığını vurgulayarak, “Oğlum Aleyna ve Canbay’ın evinde kalıyordu. Canbay ile Aleyna aynı odada uyurken Kaan diğer odada kalıyordu. Ayrıca Aleyna ile yanak yanağa fotoğrafları var. İnsan ayak işlerini yapan biriyle böyle samimi olur mu?” dedi.

Olay günü yaşananların planlı olduğunu ileri süren aile, “İstanbul’da kim iki çakarlı araç ve silahla dolaşır?” sözlerini kullandı.

Anne Ülker Kundakçı ise Aleyna Kalaycıoğlu’nu işaret ederek, “O adamları oraya bilerek getirdi, engelleyebilirdi” ifadelerini kullandı.Baba Cemil Kundakçı da benzer şekilde, olay günü kişileri bir araya getirenin Kalaycıoğlu olduğunu düşündüğünü söyledi.