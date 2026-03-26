İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlber Ortaylı’nın mezarını ziyaret etmek isteyenler için ailesinden açıklama geldi. Yapılan duyuruda, mezarın şu an için ziyarete kapalı olduğu belirtilerek vatandaşlara anlayış çağrısında bulunuldu.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Fatih Camisi haziresine defnedilmişti. 

AİLESİ NEDENİNİ AÇIKLADI

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın mezarını ziyaret edecek olanlar için ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Bilgilendirme” başlığı altında yapılan açıklamada, Fatih Camii Haziresi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle mezarlığın şu anda ziyarete kapalı olduğu şu sözlerle belirtildi.

"Fatih Camii Haziresi, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Yetkililerden alınan bilgiye göre haziran ayı başında ziyarete açılması planlanmaktadır. Açıldığı tarihte resmî sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılacaktır."

