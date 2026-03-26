Florida'daki kayıtlar ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaman çelişkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletindeki bir seçimde, kaldırılması için defalarca çağrıda bulunduğu "postayla oy" uygulaması yoluyla oy verdiği öğrenildi.

CBS News haberine göre, Florida'da eyalet meclisindeki bir adayın yeniden seçimi için açık kayıtlar, Trump'ın verdiği oya ilişkin bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Seçmenlerin seçim gününden önce kendilerine postalanan oy pusulasını doldurmasına yönelik "postayla oy" uygulamasının karşıtı olduğu bilinen Trump'ın, seçimde oyunu bu yöntemle verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca Trump'ın eşi Melania Trump ve oğlu Barron Trump'ın da oylarını aynı yöntemle verdiği anlaşıldı.

Trump, oyunu bu şekilde vermesinden günler sonra yaptığı bir konuşmada, "Posta yoluyla oy kullanmak, posta yoluyla hile yapmak demektir. Ben buna 'posta yoluyla hile' diyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmalıyız." demişti.

Bu uygulamayı kısıtlayan yasal düzenlemeleri geçirmesi için Kongre'ye baskı yapan Trump, Ağustos 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda da "Postayla oy kullanma yönteminden kurtulmak için bir hareket başlatacağım." ifadelerini kullanmıştı.

YKS başvuru sayısı açıklandı! En yaşlı aday bakın kaç yaşında
YKS başvuru sayısı açıklandı! En yaşlı aday bakın kaç yaşında
Tel Aviv'de yaralılar var! Füze parçaları isabet etti
Tel Aviv'de yaralılar var! Füze parçaları isabet etti
Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Rusya'dan 'Buşehr' tepkisi: Bu sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız
Rusya'dan 'Buşehr' tepkisi: Bu sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız
İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama
İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama
TSK personeli Bağdat'tan çekildi! Güneydoğu'ya NATO kolordu karargahı
TSK personeli Bağdat'tan çekildi! Güneydoğu'ya NATO kolordu karargahı
Volkswagen İsrail için silah üretecek deniyor! Şehir sakinleri tedirgin...
Volkswagen İsrail için silah üretecek deniyor! Şehir sakinleri tedirgin...
Lucescu'dan Türkiye-Romanya maçına saatler kala sürpriz karar! 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu'dan Türkiye-Romanya maçına saatler kala sürpriz karar! 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Boğaza 26 km kala Türk tankerine gizemli saldırı! Bakan: Bilerek yapılmış
Boğaza 26 km kala Türk tankerine gizemli saldırı! Bakan: Bilerek yapılmış
Doğuş Çay'ın sahibinden kötü haber! Süleyman Karakan hayatını kaybetti...
Doğuş Çay'ın sahibinden kötü haber! Süleyman Karakan hayatını kaybetti...
Hürmüz Boğazı çevresinde kaç gemi bekliyor?
Hürmüz Boğazı çevresinde kaç gemi bekliyor?
Vodafone'dan işletmelere 5G'ye hazır yeni "Red Business" tarifeleri
Vodafone'dan işletmelere 5G'ye hazır yeni "Red Business" tarifeleri