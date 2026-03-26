Boğaza 26 km kala Türk tankerine gizemli saldırı! Bakan: Bilerek yapılmış

Türk petrol gemisi ALTURA, İstanbul Boğazı'nın 14 mil açığında Karadeniz'de vuruldu. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Saldırıda yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abduldakir Uraloğlu'ndan olayla ilgili açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, "Saldırının insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı." dedi. Gizemli saldırının faili merak konusu oldu.

RUSYA'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisi, İstanbul Boğazı'na girişine 14 deniz mili mesafe kala saldırıya uğradı. Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı. Tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi. Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakan : Saldırı bilerek yapılmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini söyledi. Bir televizyon programında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şunları aktardı:
-"Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi.

- Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı.

-Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok"

GİZEMLİ SALDIRI: FAİL KİM?

Saldırının İstanbul Boğazı’na sadece 26 kilometre kala gerçekleşmiş olması, olayın bir "yanlışlık" mı yoksa Türkiye’ye yönelik bir "mesaj" mı olduğu sorusunu gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve gemiye müdahale başladığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! Kolundan ameliyat olmuştu
Foto Galeri Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! Kolundan ameliyat olmuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğuş Çay'ın sahibinden kötü haber! Süleyman Karakan hayatını kaybetti...
Doğuş Çay'ın sahibinden kötü haber! Süleyman Karakan hayatını kaybetti...
Hürmüz Boğazı çevresinde kaç gemi bekliyor?
Hürmüz Boğazı çevresinde kaç gemi bekliyor?
Vodafone'dan işletmelere 5G'ye hazır yeni "Red Business" tarifeleri
Vodafone'dan işletmelere 5G'ye hazır yeni "Red Business" tarifeleri
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
İsrailli vekilden skandal sözler! Çocukların ölmesini savundu
İsrailli vekilden skandal sözler! Çocukların ölmesini savundu
Koç Holding’den Tüpraş’ta satış! KAP'a açıklama gönderildi
Koç Holding’den Tüpraş’ta satış! KAP'a açıklama gönderildi
İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi
İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Tera Yatırım rekor kırdı 22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz
Tera Yatırım rekor kırdı 22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz
Leyla Alaton şikayetçi oldu gerçekler ortaya çıktı 6 kişiye dava açıldı
Leyla Alaton şikayetçi oldu gerçekler ortaya çıktı 6 kişiye dava açıldı