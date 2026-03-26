Boğaza 26 km kala Türk tankerine gizemli saldırı! Bakan: Bilerek yapılmış

Türk petrol gemisi ALTURA, İstanbul Boğazı'nın 14 mil açığında Karadeniz'de vuruldu. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Saldırıda yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abduldakir Uraloğlu'ndan olayla ilgili açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, "Saldırının insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı." dedi. Gizemli saldırının faili merak konusu oldu.

RUSYA'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisi, İstanbul Boğazı'na girişine 14 deniz mili mesafe kala saldırıya uğradı. Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı. Tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi. Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakan : Saldırı bilerek yapılmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini söyledi. Bir televizyon programında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şunları aktardı:

-"Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi.

- Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı.

-Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok"