Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor

Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, katıldığı bir toplantıda, çocuklarının babaları nedeniyle aşağılanmaya ve şiddete maruz kaldığını belirterek "Çocuklara yönelik saldırıları ister yüz yüze olsun ister çevrimiçi olsun her ortamda kınamalıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aile hayatına dair konuşan Netanyahu, çocuklarının yaşadıkları zorluklara değindi.

Sara Netanyahu, "Çocuklarım sadece Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanmaya ve şiddete maruz kaldılar. Çocuklara yönelik saldırıları ister yüz yüze olsun ister çevrimiçi olsun her ortamda kınamalıyız" ifadelerini kullandı.

Gazze'de binlerce çocuk hayatını kaybetti

Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları yeniden gündeme getirdi. İsrail’in yıllardır süren ablukası ve 2023 Ekim ayından bu yana devam eden saldırılar sonucunda binlerce sivil ve çocuğun hayatını kaybettiği biliniyor. Gazze Şeridi’nde yaşayan çocukların ise barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiği ifade ediliyor.

Okulu vurdular çoğu çocuk 165 kişi öldü

Öte yandan, İran’ın Minab kentinde bir okula yönelik saldırıda çoğunluğu küçük yaşta öğrencilerden oluşan 165 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırı, İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik operasyonları kapsamında gerçekleşti. 

