Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre devrildi: 26 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te yolcu otobüsü feribota giriş yapmaya çalışırken kontrolünü kaybederek Padma Nehri'ne düştü. 26 yolcu hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Rajbari bölgesinin Goalanda kasabasında bulunan Daulatdia terminalinde feribota giriş yapmaya çalışan Dhaka istikametli ve yaklaşık 40 yolcu taşıyan otobüs, kontrolünü kaybederek Padma Nehri'ne düştü.

İtfaiye, Bangladeş Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, kolluk kuvvetleri ve yerel halkın katılımıyla yürütülen arama kurtarma operasyonunda, otobüsten yedi kişinin daha cansız bedeni ulaşılmasının ardından toplam ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Cenazeler, Rajbari Sadar Hastanesi'nde yakınlarına teslim edildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

