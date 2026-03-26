Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 14 isim adliyede

Gözaltına alınan Fikret Orman, Hakan ve Kerim Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan dahil 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dün sabah saatlerinde iş insanı ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimlerin bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 ünlü isim için gözaltı kararı verilmiş, 14 isim de dün gözaltına alınmıştı. Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

