İsrailli vekilden skandal sözler! Çocukların ölmesini savundu

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, İsrail ordusunun, geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyinde Tubas'a bağlı Tammun beldesinde 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini, "Cenin'de masum çocuk yok" sözleriyle savundu

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Meclisi'nde konuşan aşırı sağcı vekil Kroizer, Filistinli bir aileden 2'si çocuk 4 kişinin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine destek verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen olayda, alışverişten dönen ailenin aracının İsrail askerleri tarafından hedef alınarak anne, baba ve 2 çocuğunun öldürülmesini savunan İsrailli vekil, "Her durumda İsrail askerlerinin arkasındayım, çocuklar ya da kadınlar yan hasar olsa da benim için önemi yok." ifadelerini kullandı.

Kroizer, "Cenin'de masum sivil yok. Cenin'de masum çocuk da yok." iddiasında bulunarak çocukların öldürülmesini destekleyen ifadeler kullandı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan bazı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden 2006'da çekilmesini hatırlatan Kroizer, çekilme sırasında doğan çocukların bugün kendilerine karşı Gazze'de savaştığını ileri sürdü.

Koç Holding’den Tüpraş’ta satış! KAP'a açıklama gönderildi
Koç Holding’den Tüpraş’ta satış! KAP'a açıklama gönderildi
İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi
İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 28 bin 168 litre etil ve metil alkol ele geçirildi
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
2026 LGS başvuruları başladı! 2026 LGS başvurusu nasıl yapılır?
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Tera Yatırım rekor kırdı 22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz
Tera Yatırım rekor kırdı 22 günde 7,2 milyar liralık 4 halka arz
Leyla Alaton şikayetçi oldu gerçekler ortaya çıktı 6 kişiye dava açıldı
Leyla Alaton şikayetçi oldu gerçekler ortaya çıktı 6 kişiye dava açıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 14 isim adliyede
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 14 isim adliyede
Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre devrildi: 26 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre devrildi: 26 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
Elazığ'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
İran'dan 2 misilleme sonrası İsrail'de siren sesleri duyuldu
İran'dan 2 misilleme sonrası İsrail'de siren sesleri duyuldu
Akbank sendikasyon kredisini yeniledi
Akbank sendikasyon kredisini yeniledi