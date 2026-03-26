Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli'nin "Bölge aktif fay zonu üzerinde" uyarısında bulunduğu Elazığ'da korkutan bir deprem yaşandı.

DERİNLİK 11.33 KİLOMETRE

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.37'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 11.33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Resim: 0

KANDİLLİ'DEN UYARI

Öte yandan; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin (KRDAE) Elazığ'da yaşanan depremlere ilişkin Ocak 2026'da hazırladığı raporda, "Bölge aktif fay zonu üzerinde" ifadeleri yer aldı. Raporda, Elazığ ve çevresinde tarihsel dönemde VIII ve IX şiddetine ulaşan depremlerin yaşandığı hatırlatıldı. Aletsel dönemde ise bölgeye yakın en büyük depremler arasında 24 Ocak 2020 Sivrice (M 6.7) ve 16 Ekim 2024 Elazığ (M 6.0) depremleri yer aldı. Son yaşanan depremlerin, bu büyük depremlerden sonra bölgede süregelen aktif tektoniğin bir parçası olduğu değerlendirildi.

Raporda ayrıca vatandaşlara yönelik afetlere hazırlık çağrısı da yer aldı. Bina güvenliğinin kontrol edilmesi, ev içi eşyaların sabitlenmesi ve bireysel afet planlarının hazırlanmasının önemine dikkat çekildi. Kandilli Rasathanesi, her depremin afet bilincini diri tutması gerektiğini vurguladı.

