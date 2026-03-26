Altın fiyatları düştü! Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten kritik tahmin

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 440 dolardan işlem görüyor.Para ve Altın Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, petrol fiyatlarına bağlı olarak artabilecek enflasyonun, merkez bankalarını faiz artırımlarına yönlendirebileceğini belirtti. Olası faiz artışlarının ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.