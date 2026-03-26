Beyoğlu'nda kan donduran cinayet! Birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

Beyoğlu'nda, birliktelik yaşadığı kişiyi ölü bulduğu yönünde ihbarda bulunan kadın, maktulün boğularak öldürdüğünün anlaşılması üzerine cinayet itirafında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Kulaksız Mahallesi'nde evde ölü bulunan ve hakkında "şüpheli ölüm" raporu tutulan F.D'nin (59) ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, maktulü ölü bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan Bilge D'nin (49) ifadesine başvurdu.

Bilge D, olay günü polise verdiği ifadesinde, maktulle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını, banyodan çıktığında F.D'nin yerde ölü vaziyette yattığını iddia etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adli Tıp Kurumundan çıkan rapor sonucu maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Bilge D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda cinayet işlediğini itiraf eden şüpheli, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettikleri maktulü üzerine çıkıp boğarak öldürdükten sonra polise "Banyodan çıktığımda ölü vaziyette yatıyordu." diye ihbarda bulunduğunu anlattı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Daikin, "Angel City Ataşehir" projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu
Daikin, "Angel City Ataşehir" projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu
Atlas Çağlayan'ı öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Atlas Çağlayan'ı öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesindenden canlı yayında şok iddia: "Aleyna o adamları..."
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesindenden canlı yayında şok iddia: "Aleyna o adamları..."
DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidecek
DEM Parti Heyeti, İmralı'ya gidecek
Rönesans Rezidans davasına çağrı
Rönesans Rezidans davasına çağrı
Florida'daki kayıtlar ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaman çelişkisi
Florida'daki kayıtlar ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaman çelişkisi
YKS başvuru sayısı açıklandı! En yaşlı aday bakın kaç yaşında
YKS başvuru sayısı açıklandı! En yaşlı aday bakın kaç yaşında
Tel Aviv'de yaralılar var! Füze parçaları isabet etti
Tel Aviv'de yaralılar var! Füze parçaları isabet etti
Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Muğla'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Rusya'dan 'Buşehr' tepkisi: Bu sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız
Rusya'dan 'Buşehr' tepkisi: Bu sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız
İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama
İlber Ortaylı’nın mezarı ziyarete kapalı! Ailesinden açıklama
TSK personeli Bağdat'tan çekildi! Güneydoğu'ya NATO kolordu karargahı
TSK personeli Bağdat'tan çekildi! Güneydoğu'ya NATO kolordu karargahı