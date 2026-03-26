Tokat'ta tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca ilçede 6 şüphelinin tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerince 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, 1 kılıç, 3 kama, dedektör, barut tartımında kullanılan hassas terazi, fişek kapsülü basma makinesi, 230 fişek kapsülü ve 680 gram barut ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K, M.K, K.Ş, R.S,M.Ö. ve O.S. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

