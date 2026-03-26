BAE: Başkent Abu Dabi’de engellenen füzeden düşen şarapneller 2 kişinin ölümüne neden oldu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ateşlenen ve hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin şarapnellerinin isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.
İran'dan gönderilen füzenin BAE hava savunma sistemlerince başkent Abu Dabi'de engellenirken düşen şarapnellerin 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.
Ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Açıklamada ayrıca şarapnel parçalarının çok sayıda aracın hasar görmesine yol açtığı aktarıldı.