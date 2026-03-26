Gaziantep Nizip'te korku dolu anlar! Banka şubesine silahlı saldırı...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

​Sabah saatlerinde mesai için Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen çalışanlar, binanın camlarında ve çeşitli noktalarında mermi izleri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

​Polis ekipleri, banka çevresinde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, mermi isabet eden noktalarda delil çalışması yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.

​Saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.