Bursa'da ekmeğe zam

BURSA’da ekmek fiyatlarına yapılacak artış 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Kentte 200 gram ekmek, mevcut 15 liradan 17,5 liraya satılacak. Fırıncılar, bu düzenlemenin yeni bir zam değil, 2025 yılının son üç ayında oluşan ve bugüne kadar fiyatlara yansıtılmayan maliyet farkının karşılığı olduğunu belirtiyor.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, “2025 yılının son 3 ayında oluşan maliyet farkı esnaf tarafından sübvanse edildi. 2026 yılına girilmesine rağmen yeni döneme ait maliyet artışlarının henüz fiyatlara yansıtılmadı” dedi. Çırakoğlu, un fiyatının 1200 liraya çıktığını, işçilikte yüzde 27 artış yaşandığını, 40 bin lira maaş alan çalışanların ücretlerinin 65-70 bin liraya yükseldiğini ve enerji ile mazot maliyetlerinde de artış olduğunu ifade etti.

Yapılan 2,5 liralık artışın yalnızca 2025’in son üç ayına ait farkı kapsadığını vurgulayan Çırakoğlu, “2026 yılına ait maliyet artışlarının ise halen karşılanamadı. Normal süreç işleseydi ekmek fiyatı 25 liraya kadar çıkabilirdi. Ancak şu anki artış sadece geçmiş dönemin farkını kapsıyor” diye konuştu.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Besaş ise 400 gram ekmeği 17,5 liradan satıyor. Besaş fırıncılara göre yüzde 50 indirimli satmış olacak.