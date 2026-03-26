İstanbul’da barajlar yüzde 50 eşiğini geçti

Kurak kışın ardından İstanbul’un barajlarında yüzler gülüyor. İSKİ verilerine göre, Ocak ayında yüzde 22 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 53.12’ye yükseldi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan baraj rezervlerinde, kış aylarındaki yağışların etkisi Mart ayı sonu itibarıyla net bir şekilde hissedilmeye başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 26 Mart tarihli verilere göre, kentin barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 53.12 seviyesine ulaştı.

OCAK AYINDAN BU YANA BÜYÜK ARTIŞ

Geçtiğimiz yılın son aylarını kapsayan kasım ve aralık döneminde yaşanan kuraklık, İstanbul’un su rezervlerini kritik seviyelere indirmişti. İSKİ verileri, o dönemde baraj doluluk oranlarının yüzde 20’nin altına kadar gerilediğini gösteriyordu.

Yılın ilk ayı olan 12 Ocak tarihinde yüzde 22.01 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı, aradan geçen yaklaşık iki buçuk aylık süreçte gelen yağışlarla birlikte iki katından fazla artış göstererek bugünkü yüzde 53.12 seviyesine taşındı.

BARAJLAR ARASINDAKİ KESKİN FARKLILIK

İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan barajlar arasında doluluk oranları açısından ciddi bir makas aralığı gözlemleniyor. Güncel verilere göre en yüksek su seviyesine ulaşan tesis yüzde 92.37 ile Elmalı Barajı olurken, onu yüzde 91.04 doluluk oranıyla Istrancalar takip ediyor.

Öte yandan, bazı barajlardaki su seviyeleri hala ortalamanın altında seyrediyor. Kentin en düşük su rezervine sahip noktası yüzde 29.19 ile Pabuçdere Barajı olarak belirlenirken, Sazlıdere (yüzde 33.07), Büyükçekmece (yüzde 38.61) ve Terkos (yüzde 38.72) barajları da düşük doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.

