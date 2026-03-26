Derin ilişki! Volkswagen İsrail'e çalışacak Netanyahu'ya füze yapacak

ALMANYA'nın otomotiv devi Volkswagen'in (VW) İsrail menşeli Demir Kubbe hava savunma sistemi için füze ekipmanı üretmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre, üretim VW'nin Osnabrück fabrikasında yapılacak.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in silah parçası üretmek için fabrikalarından birini dönüştürmeyi planladığını iddia etti. Çin'le rekabette zorlandığı için on binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanan Volkswagen'in İsrail'in Demir Kubbe sistemi için üretim yapmasının planlandığı belirtildi.

2 BİN 300 KİŞİ NETANYAHU'YA ÇALIŞACAK

FT'nin haberine göre Volkswagen, kapanma tehdidi altındaki Osnabrück fabrikasını dönüştürerek 2 bin 300 çalışanın istihdamını garanti altına almayı umuyor. Hâlihazırda uzlaşılan maliyet düşürme planı kapsamında, Osnabrück'te gelecek yıl araç üretiminin sona ereceği açıklanmıştı.

Plana göre, Volkswagen işçileri Demir Kubbe için füzeleri taşıyan ağır hizmet kamyonları, fırlatıcılar ve elektrik jeneratörleri dahil olmak üzere çeşitli parçalar üretecek. Ancak patlayıcı mühimmatının kendisi bu tesiste üretilmeyecek.