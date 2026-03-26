İstanbul'da 'siyah şapkalı hacker' çetesine darbe

"Siyah şapkalı hacker" olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğindeki örgüte operasyon yapıldı. Şüphelilerin, yurt dışındaki "uyuyan hesaplardan" para aktardığı ve yaklaşık 19,8 milyon kişisel veriyi ele geçirdiği tespit edildi. 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bilişim sistemleri dünyasında 'siyah şapkalı hacker' (black hat hacker) olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğinde hareket eden örgütün çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullanarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği, 10 bin 768 kişiye ait sosyal medya ve e-posta hesap bilgilerinin depolandığı tespit edildi. Çok sayıda internet sitesi ile bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da erişim sağladıkları, elde edilen verilerle sorgu panelleri oluşturdukları ve bu bilgileri ücret karşılığı sattıkları ortaya çıktı.

Örgütün bir sigorta şirketine ait veri tabanına girerek 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirdiği, yasa dışı yayın platformu kurmak amacıyla çevrim içi toplantılar yaptığı, çok sayıda kişiye ait kimlik fotoğraflarını depolayarak bunları mesajlaşma uygulamaları üzerinden sattığı tespit edildi. Şüphelilerin suç faaliyetlerinde kullanmak üzere casus yazılımlar bulundurdukları ve bu yöntemlere ilişkin eğitim videoları hazırladıkları da belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.C.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.