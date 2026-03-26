Özgür Özel'in satın aldığı evle ilgili olay iddia 3 cm2 demişti Fuat Uğur canlı yayında paylaştı

Gazeteci Fuat Uğur, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş'ta yıkım kararı olduğu gerekçesiyle 800 bin TL'ye alınan taşınmazın, tapu devrinden hemen sonra kararın iptal edilmesiyle 13 milyon TL'lik bir değere dönüştüğü iddiasına ilişkin yeni detayı canlı yayında aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş'taki konutu üzerinden büyük bir "değer operasyonu" iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi'nde bulunan bir daireyi yaklaşık 800 bin TL bedelle satın aldı.

Tapu devrinden sonra taşınmaz hakkında Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği yıkım kararının kaldırıldığı, önceki ev sahibinin yıkım kararını kaldırma girişimlerinin sonuç vermediği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin iddialar TGRT Haber'de yayınlanan "Medya kritik" programında masaya yatırıldı. Moderatör Fuat Uğur, yeni detaylar paylaştı.

"Kaçak olan kısmı 3 cm2 değil 281 metrekare"

Özgür Özel'in dünkü grup konuşmasında "Bir öğrenci evi 3 cm2 kaçağı varmış. Kızıma ait bu evin adresini yayınladılar haysiyetsizler" dediğini aktaran Uğur, "Oysa bu bir öğrenci evi değil ama bir öğrenci yurdu olabilirdi. Çünkü büyüklüğü tam 375 metrekare. Dediği gibi kaçak olan kısmı 3 cm2 değil 281 metrekare. Evet 281 metrekare." dedi.

Özgür Özel iddialar için ne demişti?

CHP lideri Özel, dün partisinin grup toplantısında eleştirilere böyle yanıt vermişti: "Beş yıldır Manisa’daki ev dışında İstanbul’da mütevazı bir öğrenci evine sahibiz. Aldığımız belli, nereden ödediğimiz belli, tapusu belli. Diyor ki ‘Efendim yıkım kararı vardı. Özgür Özel aldı, yıkımdan kurtuldu, zengin oldu.’ Yıkılmış, yapılmış. 18 daire yapılmış. En son ben almışım, kentsel dönüşümden. Mal sahibinden de değil, müteahhitten. Apartmanın hepsi benimmiş gibi yazdılar, olmadı. Öğrenildi ki üç santim fazlalığa yıkım kararı alındığında da biz varmışız, müteahhit tarafından düzeltilip yazıldığında da biz varmışız. Tamamen yalan çıktı. Şimdi bak onu konuşan yok. Ama iki gün haysiyetsizlik yaptılar. Evimizin adresini, fotoğrafını yayınladılar. "

