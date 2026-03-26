BBP lideri Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret eden Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Destici, Bahçeli'ye ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü BBP merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. seneidevriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum genel başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin." ifadelerine yer verildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu TVNET kanalında Bahçeli'nin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1980 öncesi ülkü ocaklarında ve MHP teşkilatında Bahçeli ve Destici'nin birlikte görev yaptıklarını hatırlatan Destici, sonrasında ayrı partilerde devam etseler de geçmişten gelen dava arkadaşlığı insan olmanın müslüman olmanın şuuruyla hareket ettiklerini söyledi.

Ziyareti camia olarak olumlu bulduklarını belirten Destici, "Sayın genel başkana ziyaretlerden ötürü Büyük Birlik Partisi adına teşekkür ediyorum" dedi.